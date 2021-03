NHL live auf SPORT1: Ottawa Senators mit Stützle vs Calgary Flames

In verblüffend hohem Tempo hat sich Tim Stützle - vor der Saison an Position 3 im Draft ausgewählt - in der NHL etabliert. Erst seit Saisonbeginn spielt der aus Viersen stammende 19-Jährige bei den Ottawa Senators und sorgt dabei schon für mächtig Furore ( Tim Stützle verrät im SPORT1-Interview kuriose Rituale ).

"Er hat einen unbändigen Willen, große mentale Stärke und ist geil auf den Wettbewerb. Er will sich messen!", sagte der Ex-Profi Rick Goldmann über Stützle im Gespräch mit SPORT1 . Er spielte einst selbst bei den Senators und wird das Spiel am Mittwoch als Experte begleiten.

Laut Goldmann hat Stützle "ein unglaubliches Offensivverständnis mit den entsprechenden technischen Fähigkeiten. Er spielt unglaubliche Pässe, das alles in einer enormen Geschwindigkeit und gepaart mit viel Selbstvertrauen. […] Von seiner Qualität her hat Stützle die Voraussetzungen, zu einem absoluten Topspieler in der NHL zu reifen, wenn er so weitermacht und von Verletzungen verschont bleibt."