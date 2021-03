Boxen: Lee Noble starb nach jahrelangem Kampf gegen Krebs

Sein Schicksal bewegte die britische Box-Szene, Stars wie Tyson Fury und der legendäre Ringsprecher Michael Buffer sprachen ihm Mut zu - doch am Ende verlor er den Kampf gegen den Krebs.

Am Sonntagmorgen starb der englische Boxer Lee Noble im Alter von nur 33 Jahren, nachdem er zuvor eine Serie gesundheitlicher Schicksalsschläge erlitten hatte: Im Jahr 2014 war Leukämie bei ihm diagnostiziert worden, Anfang 2019 offenbarte er, dass er zudem an Knochenmarkkrebs und einem Gehirntumor erkrankt war - unheilbar und tödlich.

Lee Noble stand mit Canelo-Gegner Saunders im Ring

Noble war Profi zwischen 2006 und 2014, bestritt 47 Kämpfe, von denen er 20 gewann und 24 verlor. Prominentester Gegner war der spätere Weltmeister Billy Joe Saunders, nächster Kontrahent von Superstar Canelo Alvarez. In Saunders' Debütjahr 2009 zwang Noble Saunders über die volle Distanz.

Seit 2019 Krebs im Endstadium

Am 11. Februar 2019 veröffentlichte Noble via Twitter die Nachricht, dass er einen Rückfall erlitten und der Krebs im Endstadium war. In einer letzten Nachricht im August 2020 teilte Noble mit, dass die Ärzte keine Behandlungsmöglichkeiten mehr hätten.