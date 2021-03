Haaland und Co.: Solidarität mit Arbeitern auf Katars WM-Baustellen

Anzeige

Norwegen um Stürmer Haaland plant Solidaritätsaktion © AFP/SID/PAUL FAITH

SID

Erling Haaland und seine Kollegen in der norwegischen Nationalmannschaft wollen in der Debatte um die WM-Endrunde 2022 in Katar ein Zeichen setzen.

Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland und seine Kollegen in der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft wollen in der Debatte um die WM-Endrunde 2022 in Katar ein Zeichen setzen. Die Skandinavier planen nach Angaben von Trainer Stale Solbakken vor ihrem WM-Qualifikationsspiel in Marbella gegen Gibraltar eine Solidaritätsaktion mit den ausgebeuteten Arbeitern auf Katars WM-Baustellen. Solbakken nannte keine Details, doch soll seinen Angaben zufolge besonders der Weltverband FIFA der Adressat der Botschaft sein.