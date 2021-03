NADA-Kontrolleure beim DFB-Team

Bei einer Trainingskontrolle im Mannschaftshotel in Düsseldorf mussten am Dienstag insgesamt sechs Spieler Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem ersten Training am Abend mit.

Die DFB-Auswahl trifft am Donnerstag (20.45 Uhr) in Duisburg auf Island. Es folgen die Qualispiele in Rumänien (28. März in Bukarest) und gegen Nordmazedonien (31. März in Duisburg).