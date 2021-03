Leistenverletzung: Auch Murray sagt Teilnahme in Miami ab

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray hat seine Teilnahme am Masters in Miami abgesagt.

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray hat seine Teilnahme am Masters in Miami abgesagt. Den 33 Jahre alten Schotten, der eine Wildcard für das ATP-Turnier erhalten hatte, setzt eine Leistenverletzung außer Gefecht. Murray hätte zum ersten Mal seit 2016 wieder bei den Miami Open am Start sein sollen, 2009 und 2013 hatte er das Turnier gewonnen.