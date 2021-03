Handball-Liga plant Spiele trotz Osterruhe

"Ich wünsche mir von der Politik keine Verzagtheit und Unentschlossenheit mehr, sondern, dass die Zügel verantwortungsvoll in die Hand genommen werden", so der Ligachef: "Wir brauchen endlich Maßnahmen, um uns an ein Leben mit dem Virus zu gewöhnen. Entsprechende Konzepte im Sport liegen schon lange in der Schublade."