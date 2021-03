Spielerrekord: Neue Bestmarke für Rainbox Six Siege

Rainbow Six ist auch im sechsten Jahr weiter auf Erfolgskurs © Ubisoft

Am vergangenen Wochenende brach Ubisofts Taktikshooter seinen eigenen Rekord bei Steam. Das Spiel verbuchte auf der Plattform über 200.000 Spieler gleichzeitig.

Nach sechs Jahren Existenz geht die Erfolgsgeschichte von Rainbow Six Siege weiter. Das Game erhielt kürzlich auf allen Plattformen einen neuen Patch und knackte damit den bisherigen Spielerrekord bei Steam. Der Höchststand lag zuletzt bei knapp unter 200.000 zeitgleichen Spielern, der neue übertrifft diese magische Zahl nun.

Rainbow Six weiter auf Erfolgskurs

Für gewöhnlich liegen die Spielerzahlen von Siege zwischen 60.000 und 75.000, was die neue

Bestmarke besonders unterstreicht. Nicht ganz unschuldig daran dürfte das Schnupperwochenende

sein, an dem das sonst käufliche zu erwerbende Rainbow Six Siege kostenlos spielbar war. Doch auch

der Start der Pro League hat das Interesse von Fans angeheizt und wohl zum Spielen inspiriert.