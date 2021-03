Tischtennis: Machtkampf um Präsident Weikert entbrannt

ITTF-Präsident Weikert kündigt rechtliche Schritte an © FIRO/FIRO/SID

Im Tischtennis-Weltverband ist ein Machtkampf zwischen Präsident Thomas Weikert und dem Exekutivkomitee entbrannt. Das Gremium entzog dem Deutschen, der seit 2014 an der ITTF-Spitze steht und sich im September zur Wiederwahl stellen wollte, in einer Pressemitteilung das Vertrauen. Weikert kündigte daraufhin rechtliche Schritte an. "Ich habe innerhalb des Exekutivkomitees immer nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten gehandelt", sagte er dem SID.