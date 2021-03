Anzeige

Tennis: Ex-Profi Haas schlägt im Sommer für Großhesselohe auf

Tommy Haas greift bald wieder zum Schläger © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

SID

Der frühere Spitzenspieler Tommy Haas bekommt vom Tennis nicht genug und greift für ein Gastspiel in Deutschland wieder zum Schläger.

Frankfurt am Main (SID) - Der frühere Spitzenspieler Tommy Haas bekommt vom Tennis nicht genug und greift für ein Gastspiel in Deutschland wieder zum Schläger. Wie die Süddeutsche Zeitung am Dienstag berichtete, wird der 42-Jährige im Sommer für die Ü30-Herrenmannschaft des Bundesligisten TC Großhesselohe aufschlagen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Tommy unter Vertrag nehmen konnten", sagte TCG-Präsident Roland Benedikt.

Der frühere Weltranglisten-Zweite Haas, der mit seiner Familie in den USA lebt und unter anderem Turnierdirektor des Masters in Indian Wells ist, hatte im März 2018 seine Karriere beendet. Bereits im vergangenen Sommer war der gebürtige Hamburger und Olympia-Silbermedaillengewinner von Sydney aber bei einem Showturnier in Berlin angetreten.

