Zverev mit harscher Kritik an der ATP: "Nur auf das Finanzielle fokussiert"

Derzeit bereitet sich Zverev in Miami auf das Masters-Turnier vor, er besitzt in der ersten Runde ein Freilos. "Wir sind auch in Miami in einer Bubble, auch wenn drumherum alles lockerer ist", erzählte der 23-Jährige - auch da passt ihm das Verhalten der ATP nicht: "Die ATP-Regeln zählen auch da. Die ATP sollte meiner Meinung nach mehr auf die Länder hören, in denen wir gerade sind. Sonst wird es mental schwer für uns. Bei einem Hallen-Turnier wie in Rotterdam sehen wir nur Hotelzimmer und Halle, also quasi keine Außenwelt."