U21-EM: Deutschland - Ungarn Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Besonders sind die Umstände in der Tat. Nur zwei Tage nach der Ankunft wird es schon am Mittwoch gegen Gastgeber Ungarn ernst für das DFB-Team. Ein einziges Teamtraining musste vor dem ersten Anstoß reichen. Dennoch zählt gegen den krassen Außenseiter Ungarn in Szekesfehervar nur ein Sieg, das weiß auch Kuntz. Am Samstag folgt aber bereits das Topspiel gegen die Niederlande, schon da sieht der 58-Jährige sein Team in der Außenseiterrolle (Der Spielplan der U21-EM).