Borussia Mönchengladbach: Xabi Alonso doch kein Trainer?

Am Montag vermeldet die Bild -Zeitung Xabi Alonso werde zur neuen Saison der Nachfolger von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach, ruderte aber am Abend zurück und schrieb von weiteren Kandidaten. Nun geht der kicker sogar noch einen Schritt weiter.

SPORT1 hatte bereits am Montag berichtet, dass eine Einigung mit dem ehemaligen Bayern-Star noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Alonso-Berater Inaki Ibánez sagte am Montagvormittag zu SPORT1: "Ich kommentiere Gerüchte grundsätzlich nicht. Xabi ist hier bei Real Sociedad und konzentriert sich auf die Aufgabe. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt."