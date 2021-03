Nationalmannschaft: PK mit Neuer, Neuhaus und Younes im Liveticker

Anzeige

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die WM-Qualifikation. Vor dem Spiel gegen Island äußern sich Kapitän Manuel Neuer, Florian Neuhaus und Amin Younes.

Am Donnerstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der WM-Qualifikation gegen Island (WM-Qualifikation: Deutschland - Island, Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Es ist Spiel eins nach der Rücktrittsankündigung von Bundestrainer Joachim Löw und der erste Auftritt der DFB-Auswahl seit dem 0:6-Debakel in Spanien im November. (Spielplan und Ergebnisse der Nationalmannschaft)

Kapitän Manuel Neuer, Rückkehrer Amin Younes und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus stellen sich auf einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER:

+++ Neuhaus über EM-Vorfreude +++

"Ich finde das Teamhotel hier sehr schön. Ich habe von der Renovierung wenig mitbekommen. Es ist wichtig, was auf dem Platz passiert, dass wir mitreißenden Fußball zeigen. Es ist eine wichtige Aufgabe, das ganze Land mitzureißen. Wir sind uns bewusst, dass wir Spieler in der Verantwortung stehen."

+++ Neuhaus über Alonso als Gladbach-Kandidat +++

"Ich habe das auch nur über die Medien mitgebommen. Ich bin schon lange genug im Fußballgeschäft dabei und glaube es erst, wenn der Verein das bestätigt. Ich lasse mich überraschen, wer es wird. Max Eberl wird eine hervorragende Wahl treffen und dann werde ich schauen, was im nächsten Jahr passiert."

+++ Neuhaus über Löw-Abschied +++

"In Gladbach war die Situation ein bisschen anders. Die Gerüchte hatten sich schon relativ lange gehalten, auch wenn die Aufregung dann groß war. Wir sind im Profifußball, auf dem Platz ist das kein Thema. Natürlich hat man darüber in der Kabine gesprochen, aber nicht wertend. So ähnlich wird das auch hier beim DFB laufen. Es wird nur darum gehen, die Spiele zu gewinnen."

+++ Neuhaus übernimmt für Neuer +++

Fliegender Wechsel auf dem Podium. Neuhaus über seine persönlichen Ziele Richtung EM: "Ich freue mich, im Kreis des DFB zu sein. Wir haben in den nächsten drei Spielen viel vor. Es sind wichtige Quali-Spiele. Ich habe im letzten Jahr mein Debüt gegeben. Ich weiß das zu schätzen, dabeizusein. Ich möchte im Training und im Spiel meine Chance suchen, dann wird sich zeigen, was im Sommer ist."

+++ Neuers Rat bei Suche nach Löw-Nachfolger gefragt? +++

"Ich kann mir vorstellen, eine Meinung abzugeben, wenn ich gefragt werden. Aber in der Vergangenheit fand das immer intern statt, so wird das auch in der Zukunft sein."

+++ Neuer über Corona-Einschränkungen +++

"Der Unterschied zum Bundestrainer ist, dass wir als Vereinsspieler die Maßnahmen schon länger kennen und abspulen. Für den Bundestrainer ist das in einem Block schon etwas anderes. Für uns ist das Alltag, kein schöner Alltag, aber wir haben uns daran gewöhnt. Natürlich wünschen wir uns, wenn es zu Lockerungen kommen würde."

+++ Neuer über eigene Zukunft im DFB-Team +++

"Ich mache es davon abhängig, wie meine Gesundheit ist und wie ich sportlich drauf bin. Die Entscheidung treffe ich dann, wie es mir geht. Ich hoffe, dass ich weiter so spielen kann. Ich brauche das Gefühl, in der Mannschaft gebraucht zu werden. Das ist mir sehr wichtig", sagt Neuer auf SPORT1-Nachfrage.

+++ Neuer über Verpflichtung gegenüber Löw +++

"Auf jeden Fall. Ich bin 2009 sozusagen als Baby dazugekommen und habe alles mit dem gleichen Trainer erlebt. Ich werde jetzt 35 und habe Höhen und Tiefen erlebt. Es waren hauptsächlich erfolgreiche Zeiten erlebt mit dem Höhepunkt bei der WM in Brasilien. Wir standen noch das eine oder andere Mal im Halbfinale. Es war eine lange und erfolgreiche Zeit auch für mich. Da möchte man seinem Coach einen bestmöglichen Abschluss wünschen, das wollen wir Spieler alle. Wir haben ehrgeizige Ziele, wollen den Fans auch schönen Fußball zeigen und ein bisschen Spaß in die Wohnzimmer bringen."

+++ Neuer über 1995er-Generation um Goretzka und Kimmich +++

"Das ist ein wichtiger Faktor beim FC Bayern, dass wir Champions-League-Sieger geworden sind, dieser Hunger, diese Gier, dieser Zusammenhalt in dieser Generation ist sehr groß. Das ist ein gutes Zeichen für die Nationalmannschaft."

+++ Neuer über perfekten Löw-Nachfolger +++

"Ein Bundestrainer muss Erfahrung haben und das eine oder andere schon im deutschen Fußball getan haben muss. Er sollte die Bundesliga kennen. Es geht nicht darum, was wir denken, sondern um die Aufgaben, die wir vor der Brust haben."

+++ Neuer über Löws erste Ansprache +++

"Man hat gemerkt, dass er sehr motiviert und ehrgeizig ist. Es ist nicht so, dass er jetzt denkt, er setzt sich mal zur Ruhe. Er ist enthusiastisch. Er möchte so erfolgreich wie möglich als Bundestrainer aufhören. Das ist für uns ein gutes Zeichen."

+++ Neuer über Abwehr und Turniervorbereitung +++

"Ich denke nicht, dass nur die Vorbereitung unmittelbar vor dem Turnier reicht. Wir werden jetzt jede Einheit und jedes Spiel so angehen, dass es uns hilft. Wir müssen viel da rausziehen und positive Ergebnisse herausziehen. Da gibt es keine Ausreden. Wir stehen in der Verantwortung, das so positiv wie möglich zu gestalten. Ich bin da guter Dinge."

+++ Neuer über Umbruch und Gündogan +++

"Ilkay ist in einer super Form, das hat man in den letzten Monaten gesehen. Er bringt sehr viel Erfahrung mit, war schon 2012 bei der EM dabei. Deswegen ist er auch eine gestandene Größe in der Nationalmannschaft. Das Zentrum muss immer gut besetzt werden. Diese Spieler entscheiden darüber, was auf dem Platz passiert. Da ist er ein großer und wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft."

+++ Neuer über Debatte um Corona-Maßnahmen +++

"Natürlich ist Impfen und Testen der richtige Weg. Wir bekommen das in unserer Blase mit den PCR-Tests hin. Die Schnelltests können uns in der Gesellschaft helfen, um Klarheit zu schaffen. Wir als Sportler stehen beim Impfen hintenan. Je mehr Menschen geimpft werden, desto mehr haben wir wieder einen Blick in die Zukunft."

+++ Neuer über EM +++

"Das ist Stand heute schwierig zu sagen. Es ist eine sehr sportliche Forderung in den Städten, das so umzusetzen, wie es gefordert wurde (von UEFA-Präsident Ceferin, Anm.d.Red.). Wir hoffen auf eine positive Wandlung für uns alle, als Menschen, als Gesellschaft. Da gilt es abzuwarten. Schnelle Entscheidungen sind schwierig. Da sind die Verantwortlichen gefragt."

+++ Neuer über Sonderregeln für die England-Legionäre +++

"Wir haben auch unsere Regeln und die befolgen wir. Die UK-Spieler haben einen gesonderten Tisch. Wir stehen da nicht in Kontakt und haben separate Tische im Vergleich zu den Spielern, die europäisches Festland bewohnen."

+++ Neuer über Ambitionen +++

"Wir hatten ein kurzes Teammeeting und konzentrieren uns auf unsere Aufgaben, die für uns auch hinsichtlich der Europameisterschaft wichtig sind, damit wir dort gut vorbereitet sind. Es ist wichtig, dass wir jedes Spiel nutzen. Uns darf kein Fehler mehr passieren. Wir haben eine starke Gruppe, starke Gegner, wir haben von Anfang an nur Finals."

+++ Neuer über Stimmung nach Löw-Ankündigung +++

"Bezüglich Lame Duck kann ich sofort widersprechen. Wir wollen diese Ära mit einem Erfolg krönen. Das hat der Trainer verdient, nach den erfolgreichen Jahren noch mal mit einem Erfolg aufzuhören."

+++ Neuer legt los +++

"Der Bundestrainer hat Recht. Wir sind alle gefordert, auch die Mannschaft. Wir haben viel vor und wollen so erfolgreich wie möglich unsere Aufgaben lösen."

+++ Personalinfos vorab +++

Presseprecher Jens Grittner teilt zunächst einige Personalinfos mit: Robin Gosens hat muskuläre Probleme und ist für Donnerstag nicht einsatzfähig. Auch Niklas Süle fehlt wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel aus. Joshua Kimmich ist nach absolvierten Corona-Tests ins Training eingestiegen.

+++ Deutschland spielt in neuem Trikot +++

Das DFB-Team wird in Duisburg erstmals im neuen schwarzen Auswärtstrikot auflaufen. Neben den markanten drei Streifen auf den Schultern sind auch die vier Sterne für den Gewinn der WM-Titel beinahe Ton in Ton gehalten und schimmern anthrazit hervor. Das gilt auch für das adidas-Logo und das DFB-Wappen mit dem Bundesadler.

Als einziges farbiges Element sticht die deutsche Flagge heraus, die innen und außen am Kragen sowie an den Enden der Ärmel sichtbar wird. Der Flock mit den Spielernamen und den Nummern ist in weiß gehalten. (Spielplan der WM-Qualifikation)

+++ Bierhoff nimmt Spieler in die Pflicht +++

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff nahm vor dem Beginn der Quali für die WM 2022 in Katar die Spieler in die Pflicht.