Tommy Haas gibt Tennis-Comeback für TC Großhesselohe in der Bundesliga

Tommy Haas wird wieder auf Wettkampfebene Tennis spielen! Das Comeback des ehemaligen Weltklasse-Spielers wurde am Dienstag offiziell bestätigt.

Der 42-Jährige wird noch einmal für den TC Großhesselohe den Schläger in die Hand nehmen. Der frühere Weltranglistenzweite, der mit seiner Familie in den USA lebt, will im Sommer für die Herren 30 des vor den Toren Münchens gelegenen Bundesliga-Klubs aufschlagen.