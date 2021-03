Dokumentarfilm: Trapp liefert Einblicke in seine Karriere

Kevin Trapp ist Hauptdarsteller in einem Dokumentarfilm © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Kevin Trapp (30) liefert als Hauptdarsteller in einem Dokumentarfilm neue Einblicke in seine Karriere. Neben dem Schlussmann von Eintracht Frankfurt stehen auch der frühere Handball-Weltmeister Henning Fritz und der ehemalige Leichtathlet Edgar Itt für das Projekt "Der Erfolgscode - Der Film" vor der Kamera.