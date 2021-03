Schwarzer Glanz: DFB mit neuem Auswärtstrikot

Schwarz, glänzend, die Bündchen in Landesfarben: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der EURO im Sommer mit puristischem Chic antreten.

