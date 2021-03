Nationalmannschaft: Neues Auswärtstrikot für das DFB-Team

Die deutsche Nationalmannschaft läuft bei der Fußball-EM 2021 in einem neuen Auswärtstrikot auf. Es führt eine Tradition fort.

Ausrüster adidas stellte am Dienstag das neue Shirt vor, mit dem das DFB-Team bei der EM 2021 auflaufen wird.

"Das puristische Design setzt einen deutlichen Kontrast zur weißen Version für die Heimspiele –und führt gleichzeitig die Tradition schwarzer Auswärtstrikots in der Geschichte des DFB fort", heißt es in der Pressemitteilung.

Flagge als farbiges Element

Neben den markanten drei Streifen auf den Schultern sind auch die vier Sterne für den Gewinn der WM-Titel beinahe Ton in Ton gehalten und schimmern anthrazit hervor. Das gilt auch für das adidas-Logo und das DFB-Wappen mit dem Bundesadler.

Als einziges farbiges Element sticht die deutsche Flagge heraus, die innen und außen am Kragen sowie an den Enden der Ärmel sichtbar wird. Der Flock mit den Spielernamen und den Nummern ist in weiß gehalten.