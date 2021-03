Riemann spielt für verstorbenen Opa: "Mir konnte heute nichts passieren"

Riemann saß mit feuchten Augen noch lange in seinem Sechzehner, der Torhüter des VfL Bochum rührte sich nach dem Abpfiff partout nicht vom Fleck.

Manuel Riemann saß mit feuchten Augen noch lange in seinem Sechzehner, der Torhüter des VfL Bochum rührte sich nach dem Abpfiff partout nicht vom Fleck. Erst als sich kaum noch ein Mensch im Innenraum der Düsseldorfer Arena aufhielt, humpelte der Keeper in Richtung Kabine - und machte den Grund für seinen stillen Moment öffentlich. "Mein Opa ist gestern gestorben, ich habe heute für ihn gespielt", sagte der Keeper am Sky-Mikrofon.