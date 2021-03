Maier führt U21 als Kapitän in die EM

Maier führt U21 als Kapitän in die Europameisterschaft © FIRO/FIRO/SID

Arne Maier führt die deutsche U21-Nationalmannschaft wie erwartet als Kapitän in die U21-EM.

Arne Maier führt die deutsche U21-Nationalmannschaft wie erwartet als Kapitän in die U21-EM. Das bestätigte DFB-Trainer Stefan Kuntz nach der Ankunft in Ungarn. "Arne ist unser Kapitän, schon die ganze Zeit", sagte Kuntz bei ProSieben. Maier (22) ist derzeit von Hertha BSC an Arminia Bielefeld ausgeliehen.