Uli Hoeneß: Thomas Müller muss zur EM - DFB muss viel verändern

Uli Hoeneß hat eine klare Meinung zu einer möglichen Rückkehr zu Thomas Müller in die Nationalmannschaft. Er spricht auch über seinen Experten-Job.

"Anfangs dachte ich, nein. Nach längerem Überlegen habe ich mir dann gedacht, warum eigentlich nicht. Mich reizen Herausforderungen", sagte Hoeneß der dpa : "Ich habe so etwas noch nie gemacht, und die, die es gemacht haben, habe ich belächelt."

Joachim Löw blühe keine Abteilung Attacke: "Wer glaubt, dass ich alles in Schutt und Asche rede, der täuscht sich."

Hoeneß: "Da brechen im Moment viele Dämme"

In den Gesprächen mit dem Bundestrainer vor und nach dem Spiel "werde ich sagen, was ich gesehen habe. Ich werde mich sicherlich auch mit der aus meiner Sicht schwierigen Situation beim DFB beschäftigen."

Denn er "sehe es als großes Problem an, was da im Moment passiert".

Hoeneß: Meine Frau hat den Kopf geschüttelt

Der 69-Jährige betonte, er will die Spiele der Nationalmannschaft "gerne positiv begleiten, weil ich sehr daran interessiert bin, dass der deutsche Fußball vorankommt. Denn die Bundesliga lebt von der Nationalmannschaft - zumindest war das lange so".

Hoeneß weiter: "Es muss darüber gesprochen werden, was man tun kann, um die Attraktivität der Nationalmannschaft zu verbessern und ihr wieder den Stellenwert in der Gesellschaft zu geben, den sie verdient."

Hoeneß sprach mit Kahn

"Ich weiß, dass Oliver das sehr, sehr intensiv gemacht hat. Er hat auch viel über taktische Dinge gesprochen", meinte Hoeneß: "Ich will da nicht so in die Tiefe gehen."