Foxx spielt Box-Legende Tyson in Mini-Serie

Das Leben von Box-Legende Mike Tyson wird in einer Mini-Serie verfilmt. Das gab der 54-Jährige in einem Statement bekannt.

New York (SID) - Das Leben von Box-Legende Mike Tyson wird in einer Mini-Serie verfilmt. Das gab der 54-Jährige, dessen Karriere von Erfolgen ebenso bestimmt war wie von Skandalen, in einem Statement bekannt. Tyson wird dabei von Schauspieler Jamie Foxx verkörpert, der 2005 für die Darstellung des blinden Musikers Ray Charles den Oscar gewonnen hatte.