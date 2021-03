Gosens fühlt sich für EM bereit

Der Linksverteidiger des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo reiste mit Muskelproblemen zur Nationalmannschaft, die am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island in die WM-Qualifikation startet. Es folgen Spiele in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31. März).