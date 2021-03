March Madness, NCAA: Michigan Wolverines mit Franz Wagner im Achtelfinale

Franz Wagner wechselte im Juli 2019 an die University of Michigan © Imago

Trotz Problemen erreichen die Michigan Wolverines das Achtelfinale in der US-College-Meisterschaft, schlagen die Louisiana State Tigers. Auch Franz Wagner hat Anteil.

Nächster Erfolg für die Michigan Wolverines in der March Madness:

Bei dem Turnier um die US-College-Meisterschaft hat das Team um den Deutschen Franz Wagner gegen die Louisiana State Tigers knapp mit 86:78 die Oberhand behalten und so das Achtelfinale erreicht.

Dabei waren die Wolverines nach ausgeglichener erster Halbzeit und 43:42-Führung fast schon auf der Verliererstraße, weil die Tigers in Hälfte zwei mit einem furiosen 8:0-Lauf starteten.

Franz Wagner traf nur einen seiner ersten fünf Würfe

Doch dann drehte Michigan auf: Mit zehn Zählern in Folge übernahmen die Wolverines wieder die Führung und zeigten besonders in der Defense, dass sie nicht umsonst als ein Favorit aus der Big Ten gelten.

Wagner erwischte einen schweren Start, verwandelte von seinen ersten fünf Würfe nur einen. Mit der Zeit kam der 19 Jahre alte Bruder von Moritz Wagner, der aktuell für die Washington Wizards in der NBA spielt, allerdings immer besser ins Spiel.

Am Ende hatte der gebürtige Berliner mit vier Treffern in Folge 15 Punkte und zwei Assists in der Statistik.