Manchester City, Premier League: Guardiola-Klub holt Astrophysiker für Datenanalyse

Manchester City: Astrophysiker für Datenanalyse

"Eine physikbasierte Fußballumgebung ist ein Ort, an dem man durch Simulationen lernt, und beinhaltet technologisch-taktische Konzepte, um Gegner zu simulieren", zitiert die Daily Mail Brian Prestidge, Direktor für Dateneinblicke und Entscheidungstechnologie, der City Football Group (CFG), einer englischen Holding-Gesellschaft, die mehrere Premier-League-Klubs miteinander vernetzt im Fußball an neuen Konzepten arbeitet.

In der vergangenen Saison war dem Bericht zufolge übrigens der FC Liverpool in England führend mit seiner Datenabteilung, in der auch ein Schachmeister und ein Astrophysiker tätig waren. Am Saisonende wurde das Team von Trainer Jürgen Klopp bekanntlich Meister.