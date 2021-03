Anzeige

WWE RAW: WrestleMania-Matches für Fiend, Rhea Ripley enthüllt WWE enthüllt neue Mania-Matches

Noch düsterer! Hier kehrt die WWE-Horrorgestalt zurück

M. Hoffmann

Die Wrestling-Liga WWE macht bei Monday Night RAW vier neue Matches für WrestleMania 37 offiziell - mit The Fiend, Rhea Ripley und einem Grammy-Gewinner.

Das Lineup für WrestleMania 37 nimmt weiter Formen an: Bei der TV-Show Monday Night RAW nach der Großveranstaltung Fastlane wurden vier weitere Matches für die zweitägige Megashow enthüllt. Unter den Protagonisten: der zurückgekehrte Fiend, eine große Nachwuchshoffnung und ein Grammy-Gewinner.

The Fiend bei WrestleMania gegen Randy Orton

Der Fiend knüpfte bei RAW an sein düsteres Comeback bei Fastlane an: Von Rivale Randy Orton herausgefordert und von Gefährtin Alexa Bliss mit einem Springteufel "beschworen", ging er in seinem neuen Feuerdämon-Look erneut auf Orton los - wieder ohne dass Orton ihm mit seinen Versuchen der Gegenwehr etwas anhaben konnte.

Orton bekam ein weiteres Mal die Aktion Sister Abigail ab und diesmal auch den endgültigen Fiend-Finisher, die Mandible Claw. Wieder thronten der Fiend und Bliss zum Abschluss über dem "Legend Killer", wobei Bliss diesmal mit einem Fingerzeig auf das WrestleMania-Plakat an der Wand ihre Absicht auf einen Showdown klarmachte (Wie ein realer Mordfall den Finisher des Fiend inspirierte).

Ebendieser wurde dann auch offiziell gemacht, Orton und der Fiend treffen am zweiten Mania-Abend aufeinander.

Rhea Ripley fordert Asuka heraus

Ein großes Comeback gab es dann auch noch bei RAW: Rhea Ripley, im vergangenen Jahr WrestleMania-Gegnerin von Charlotte Flair (die selbst wegen eines positiven Corona-Tests abwesend war, den sie am Montag öffentlich machte).

Nun knüpfte sie nach ihrer offiziellen Beförderung von der Mittwochsshow NXT in den RAW-Kader daran an: Sie forderte RAW-Damenchampion Asuka - am Montag siegreich gegen Peyton Royce - zu einem Titelduell bei WrestleMania heraus. Die Japanerin nahm an.

Grammy-Gewinner Bad Bunny trifft auf The Miz

Auch das diesjährige Promi-Gastspiel für WrestleMania wurde offiziell gemacht: Der vor kurzem erst mit zwei Grammys ausgezeichnete Rapstar Bad Bunny trifft auf Ex-Champion The Miz, mit dem er seit dem Rumble mehrere Scharmützel hatte.

In dieser Woche rächte sich Bad Bunny mit einer Attacke für Miz' Girtarrenschlag vergangene Woche und nahm dann eine vorher von Miz ausgesprochene WrestleMania-Herausforderung an.

Ein weiteres Match, das fixiert wurde: das eigentlich schon für Fastlane angekündigte Match zwischen Shane McMahon, Sohn von Ligaboss Vince McMahon und dem Hünen Braun Strowman, den Shane-o-Mac in den vergangenen Wochen aus nicht ganz klaren Motiven auf dem Kieker hatte. Bei RAW warf McMahon erneut seinen Verbündeten Elias gegen Strowman ins Feuer.

