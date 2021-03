NHL: Edmonton Oilers mit Leon Draisaitl gegen Montréal Canadiens fällt aus

Das Spiel sollte am Dienstag um 0.15 Uhr losgehen, SPORT1 live übertragen - weil zwei Spieler der Canadiens aber in das COVID-Protokoll eintraten, wurde die Partie von der NHL kurzfristig abgesagt.

Draisaitl top in Form

Noch am Sonntag hatte Draisaitl sein Team zum dritten Sieg in Serie geschossen. Der 25-Jährige traf beim 4:2 gegen die Winnipeg Jets in der 50. Minute zur wichtigen 3:2-Führung. Damit liegen die Oilers (42 Punkte, 21 Siege, 13 Niederlagen) in der Nord-Division weiter auf Playoff-Kurs.