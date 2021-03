Basketball: Hamburg Towers - ALBA Berlin live im TV & Stream auf SPORT1

Die Hamburg Towers stehen in der BBL vor einer großen Herausforderung. Am Dienstag geht es gegen ALBA - die Partie gibt es live bei SPORT1.

Am Dienstagabend bekommt ALBA Berlin in der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) wieder die große Free-TV-Bühne, wenn SPORT1 auch das Nachholspiel gegen die Hamburg Towers live ab 18:30 Uhr im Free-TV und parallel im 24/7-Livestream auf SPORT1.de mit Kommentator Alex Frisch überträgt.

ALBA BERLIN ist Ludwigsburg nach Patzer dicht auf den Fersen

Doch für Sportdirektor Himar Ojeda spielt das keine große Rolle: "Das ist nicht unser primäres Ziel. Unser Ziel ist es, uns zu verbessern und zu den Playoffs in bester Verfassung zu sein. Wenn wir am Ende Dritter werden, ist das auch okay."