DHB-Frauen in WM-Play-offs gegen Portugal

Die deutschen Handballerinnen haben im Kampf um das Ticket für die diesjährige WM in Spanien (2. bis 19. Dezember) einen leichten Gegner erwischt.

Die deutschen Handballerinnen haben im Kampf um das Ticket für die diesjährige WM in Spanien (2. bis 19. Dezember) einen leichten Gegner erwischt.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft in den Playoffs auf Portugal, das ergab die Auslosung am Montag in Wien. Die DHB-Auswahl muss zunächst auf die iberische Halbinsel reisen und hat im entscheidenden Rückspiel Heimrecht. Die Partien sind für den 16./17. und 20./21. April angesetzt.