DFB-Auftaktgegner Ungarn auch ohne Palko Dardai zur U21-EM

Zudem verletzte sich Mittelstürmer Daniel Zsori von Budafoki MTE am Sonntag im Training der U21, für ihn wurde Biro Bence (MTK Budapest) nachnominiert. Zuvor waren vier Spieler, darunter Kapitän Patrik Demjen (Zalaegerszegi TE FC), positiv auf Corona getestet. Ungarn startet am Mittwoch (21.00 Uhr) gegen Deutschland in die Gruppenphase.