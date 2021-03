Katalonien-Rundfahrt: Ausreißer Kämna sprintet am Etappensieg vorbei

Das zweite Teilstück des traditionellen Etappenrennens, das am Sonntag in Barcelona endet, ist am Dienstag ein Einzelzeitfahren über 18,5 km in Banyoles. Dort könnte der starke Zeitfahrer Kämna, der zehn Sekunden Rückstand auf Kron hat, nach der Gesamtführung greifen. 2020 war die Rundfahrt wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.