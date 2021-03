Alphonso Davies nach Platzverweis für zwei Spiele gesperrt - auch gegen RB Leipzig

Der Kanadier hatte Wataru Endo am Samstag in der Anfangsphase empfindlich am Knöchel getroffen, Schiedsrichter Daniel Schlager zunächst auf Gelb entschieden. Nach Ansicht der TV-Bilder zeigte er Davies jedoch den Roten Karton. Bayern gewann das Spiel in Unterzahl mit 4:0.