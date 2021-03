Hearthstone Legendary-Card-Watch #3: Kazakus ist zurück!

Die neuste Expansion erscheint in Kürze. Der 3. Card-Watch beschäftigt sich mit dem Remake eines alten Bekannten - und warum das nicht so gut sein kann wie der Vorgänger.

Golemformer Kazakus: Im Schatten des Vorgängers

So weit, so gleichwertig. Je nach Klasse ist es stärker oder schwächer, entweder jede Karte nur einmal zu besitzen oder bis auf den neuen Kazakus über keine weiteren 4 Mana kostenden Karten im Deck zu haben. Es ist der Effekt selbst, der die Antwort auf die Frage, welcher der beiden Kazakuse der bessere ist, bringen wird.

Da fällt das Ergebnis deutlich zu Gunsten des Älteren aus. Für die jüngeren Leser: Die erste Version von Kazakus kreierte einen Zauber, der je nachdem was in der jeweiligen Spielsituation von Nöten war, entweder 1, 5 oder 10 Mana gekostet hat. Je teurer der Zauber war, desto größer sein Effekt. Dieser war mehr oder weniger frei wählbar. Zusätzlicher Face-Damage, allumfassender AOE-Schaden oder Leben für die eigenen Diener waren nur drei von neun Möglichkeiten, aus denen man wählen konnte.

Kanonier Hecksler: Value Overload

Im Gegensatz zu Kazakus ist der nächste Legendary - Kanonier Hecksler - kein Remake. Im Gegenteil: Der neuste Paladin-Held bringt eine Mechanik ins Spiel, die so noch nie dagewesen ist. Sein Kampfschrei sorgt dafür, dass sich alle eigenen aktiven Geheimnisse in 3|3er-Einheiten verwandeln, bis diese (Name "Nordwachtsoldatin") wieder vernichtet werden. Danach werden sie wieder zu eines der umgewandelten Geheimnisse. Hat hier jemand Value gesagt?