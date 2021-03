Nationalmannschaft: Julian Draxler nicht nominiert - Zeichen von Löw und Bierhoff

Bei so vielen Personalien ist eine zunächst überhaupt nicht aufgefallen: Julian Draxler steht erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit nicht im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Löw, der ihn 2012 zum Debüt verhalf und seitdem praktisch ausnahmslos an ihm festhielt, hat ihn nicht nominiert.

Eine Entscheidung, die auf dem ersten Blick verwundert. Schließlich war Draxler im vergangenen Herbst verletzungsbedingt nicht Teil der Mannschaft, die in Spanien mit 0:6 unterging und damit den deutschen Fußball in eine veritable Krise stürzte.

Draxler kommt bei PSG häufiger zum Zug

18 Spiele bestritt der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison in der Ligue 1, in der gesamten letzten Spielzeit waren es nur elf Partien.

Bierhoff über Draxler und Brandt: "Ein Zeichen"

Doch so ganz scheinen die DFB-Verantwortlichen dem Pariser Braten nicht zu trauen. Oliver Bierhoff jedenfalls schickte vor dem Start der WM-Qualifikation am Donnerstag gegen Island (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) eine klare Botschaft an Draxler, aber auch an Dortmunds Julian Brandt, der auch nicht nominiert wurde. (WM-Qualifikation: Spielplan und Ergebnisse)