Xabi Alonso zu Borussia Mönchengladbach? Tobias Holtkamp lobt Max Eberl

Keiner weiß, ob der Trainer Xabi Alonso in der Bundesliga funktioniert. Er hat bisher kaum etwas vorzuweisen in seiner Karriere als Fußball-Lehrer.

Doch mal ganz davon ab, ob Alonso Mönchengladbach als Trainer wieder nach oben führt - die Idee, ihn zu holen und die sportliche Verantwortung in seine Hände zu legen, gehört zumindest wertgeschätzt und eigentlich echt gefeiert.

Denn es sagt so viel über Mönchengladbachs Manager Max Eberl, seine Denkweise und Haltung, dass schon das reine Angebot an Alonso genügt hätte, um Eberls Ruf als einen der stärksten Verantwortlichen im deutschen Fußballgeschäft noch einmal zu untermauern.

Während so viele oft vor allem reden, was sie in Zukunft alles verändern und welche besonderen Wege sie gehen wollen (um dann aber doch die Lösung des vermeintlich geringsten Risikos zu wählen), geht Eberl mit Alonso ein Wagnis ein.