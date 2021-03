MotoGP: Márquez fehlt beim Saisonauftakt - Chance für Bradl?

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat den Wettlauf mit der Zeit verloren und geht beim Saisonauftakt am Wochenende nicht an den Start.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Márquez hat den Wettlauf mit der Zeit verloren und geht beim Saisonauftakt am Wochenende in Doha/Katar nicht an den Start. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Der Spanier habe es in Absprache mit den Ärzten für ratsam gehalten, acht Monate nach seinem Oberarmbruch noch mit einem Einsatz zu warten.