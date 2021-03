Olympia: Athleten-Verein rät Sportlern ab, Haftungsrisiko zu übernehmen

Der Verein Athleten Deutschland rät Sportlerinnen und Sportlern vier Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio davon ab, "Erklärungen zu unterschreiben, mit denen sie die Veranstalter*innen von jeglicher Haftung im Krankheits- oder Todesfall befreien". Risiken könnten zwar nicht vollständig ausgeschlossen werden, "die Teilnahme an den Spielen und den Qualifikationswettbewerben sollte jedoch nicht vollständig auf eigenes Risiko der Athlet*innen geschehen", heißt es in einem am Montag veröffentlichten Positionspapier.