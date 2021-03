Bierhoff nimmt Nationalspieler in die Pflicht

Anzeige

Oliver Bierhoff nimmt die Spieler in die Pflicht © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Oliver Bierhoff hat die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Beginn der WM-Qualifikation in die Pflicht genommen.

Oliver Bierhoff hat die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Beginn der WM-Qualifikation in die Pflicht genommen. "Wir wollen gute Ergebnisse erzielen, vorne weg marschieren. Wir wollen zeigen, dass wir der Favorit in der Gruppe sind", sagte der DFB-Direktor nach dem Treffen am Montag in Düsseldorf.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am Donnerstag in Duisburg (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in die Qualifikation für die Winter-WM in Katar. Dabei sei es wichtig, "dass die Mannschaft gerade nach dem Spanien-Spiel ein Zeichen setzt", sagte Bierhoff mit Blick auf das 0:6-Debakel im November in Sevilla.

In den Spielen gegen Island, in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.) erneut in Duisburg soll sich das DFB-Team aber auch "Selbstvertrauen für die EM" holen. "Der März-Termin ist immer ein wichtiger Termin", betonte Bierhoff. Es seien auch die "letzten Länderspiele vor der Nominierung" des EM-Aufgebots im Mai.