LCS-Playoffs: Rematch! Team Liquid trifft auf Cloud9

In der LCS ist gegenwärtig Cloud9 das Maß aller Dinge. Aber auch Teams wie Team Liquid oder Team SoloMid können mit den Spielern der US-Organisation mithalten. Insbesondere Cloud9 zeigte während des Lock-In-Turniers eine starke Leistung, unterlag jedoch im Finale des Wettbewerbs eben jenem Team Liquid, das am Ende des Spring Splits auf dem dritten Tabellenplatz landete.

Revanche: Cloud9 will sich rächen

Nun aber könnte es zur großen Revanche für das Team von Luka "Perkz" Perkovic kommen. Im Zuge des Mid-Season Showdowns – so der neue Name der Playoffs – treten Cloud9 und Team Liquid in der zweiten Runde des Winner’s Brackets gegeneinander an. Im sprichwörtlichen Halbfinale geht es um nicht weniger, als den direkten Einzug ins Finale des Wettbewerbs.