Flick neuer Bundestrainer? Oliver Bierhoff spricht über Nachfolge von Joachim Löw

"Wir haben keinen Zeitdruck. In diesen Tagen ist auch die Delegation des DFB im Team-Hotel. Auch da werden wir über die Situation sprechen und sie analysieren", sagte der Direktor Nationalmannschaften des DFB bei einer Pressekonferenz anlässlich des Auftakts zur WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Duisburg gegen Island ( ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ).

Klopp sagt ab - Kuntz ein Kandidat

In dem Zusammenhang reagierte Bierhoff auf die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge, dass der FC Bayern Flick nicht an die Nationalmannschaft abtreten werde .

"Das ändert an unserer Situation nichts", sagte der 52-Jährige. "Wir haben ja gesagt, dass wir keinen Trainer ansprechen, der unter Vertrag steht. Ich habe es so interpretiert, dass er Hansi Flick den Rücken stärken will. Was ja auch das Richtige ist, wenn man Vorsitzender des Vereins ist."