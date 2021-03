Valorant: Dicke Überraschung! Acend gewinnt VCT EU Masters

Die EU Masters der Valorant Champions Tour fanden am Wochenende in einem dramatischen Finale ihren Höhepunkt. Die Underdogs von Team Acend gelang gegen Heretics der überraschende Turniersieg und damit ein wichtiger Schritt Richtung Champions-Event, der offiziellen Weltmeisterschaft Ende des Jahres.

Acend: Von unten nach ganz oben

Acend, die zum Zeitpunkt ihrer Qualifikation noch Raise your Edge Gaming hießen, gewannen die Gruppe A und schlugen im Halbfinale FunPlus Phoenix mit 13-7, 6-13, 12-14. Im Finale wartete schon Team Heretics, die zuvor Guild Esports mit 13-10 und13-7 aus dem Event kegelten. Im Vorfeld haben wir in unserem eSports1-Valorant-Powerranking Heretics als eines der stärksten Teams angesehen, wobei wir Acend keine echten Chancen ausgerechnet haben - so kann man sich irren.

Jedoch fing es für den Favoriten gut an. Nach drei Maps war Heretics mit 2:1 in Führung gegangen. Ein Sieg auf Icebox hätte ihnen den Titel eingebracht. Nach einemm ausgeglichenen Match stand es am Ende 12-12, wodurch es in die Verlängerung ging. Acend gewann anschließend beide Verlängerungsrunden und konnte nach Spielen ausgleichen - 2:2.