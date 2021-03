23 Rennen: Formel 1 plant mit Rekordkalender

Erstmals dabei ist Saudi-Arabien mit einem Nachtrennen in Dschidda, zudem gibt Zandvoort in den Niederlanden nach der coronabedingten Absage 2020 sein Comeback nach 36 Jahren. In Deutschland wird nach derzeitigem Stand kein Rennen stattfinden. Im Vorjahr rückte der Nürburgring kurzfristig in den Kalender (Rennkalender der Formel 1 2021).