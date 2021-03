Tennis: Federer, Nadal und Djokovic von Hordorff wegen Rangliste kritisiert

DTB-Vize Dirk Hordorff übt scharfe Kritik an Roger Federer und dem Ranglisten-System der ATP. Aber auch Nadal, Djokovic und Murray sei egal, was passiert.

Hordorff: Djokovic und Murray ist es egal

Für den vierten Spieler der einstigen "Big Four", Andy Murray, sei das System ebenfalls kein Problem: "Murray gewinnt nicht. Er kriegt Wildcards. Und so lange wie er nicht gewinnt und Wildcards kriegt, muss er nicht höher klettern."

Dahinter sieht es für ihn so aus: "Wen interessiert der Rest? Daniil Medvedev ist Nummer 2 in dem Ranking, aber niemand weiß das. Alex Zverev und Andrej Rublev sind sauer, dass sie gewinnen, aber im Ranking nicht höher steigen. Denis Shapovalov weiß nicht, ob er spielen soll, da er die Blasen nicht mag und erkannt hat, dass sowieso nicht an seinem Ranking etwas ändert."

Zverev hadert: Warum ist Federer vor mir?

Kritik am Ranking hatte es zuletzt häufiger gegeben. So beschwerte sich Alexander Zverev vor seinem Auftaktmatch in Acapulco/Mexiko: "Ich bin der größte Fan von Roger Federer, aber er hat ein Jahr lang nicht gespielt und steht in der Weltrangliste vor mir. Ich habe ein Grand-Slam-Endspiel und ein Finale eines Masters-1000-Turniers erreicht. Das System ist ein Desaster."