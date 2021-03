Guerreiro-Abstellung sorgt beim BVB für Ärger

Der Portugiese hatte im Viertelfinale des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach (1:0) am 3. März eine Wadenverletzung erlitten und fällt seitdem aus. Die portugiesischen Ärzte wollen sich persönlich ein Bild vom Zustand des 27-Jährigen machen. Europameister Portugal startet am Mittwoch gegen Aserbaidschan in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar.