Tennis: Leylah Fernandez nach erstem Turniersieg auf Weg nach Miami in Eile

Leylah Fernandez hat das Turnier in Mexiko gewonnen © AFP/SID/THOMAS SAMSON

Leylah Fernandez gewinnt am Sonntag den ersten Titel ihrer Karriere. Doch der kanadischen Tennisspielerin steht unmittelbar danach ein stressiger Trip bevor.

Die kanadische Tennisspielerin Leylah Fernandez hat am Sonntag den ersten Titel ihrer Karriere gewonnen.

Fernandez hatte es anschließend eilig: Ihr Erstrundenmatch in der Qualifikation für das Masters-Turnier in Miami/USA sollte bereits 20 Stunden nach der Siegerehrung in Monterrey beginnen.