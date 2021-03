WWE Fastlane: Fiend in neuem Look zurück, kontroverses Ende

Anzeige

Noch düsterer! Hier kehrt die WWE-Horrorgestalt zurück

Bei WWE Fastlane, der letzten Großveranstaltung vor WrestleMania 37, feiert ein noch düsterer The Fiend sein Comeback. Der Hauptkampf endet kontrovers.

Die Horrorgestalt The Fiend ist in veränderten Look zurück - und ein kontroverses Ende des Hauptkampfes wirft neue Fragen auf: Bei Fastlane, der letzten Großveranstaltung vor der Mega-Show WrestleMania 37, hat WWE noch einmal jede Menge Diskussionsstoff geliefert.

Der skurrilste Kampf des Abends, ein Intergender-Match zwischen Randy Orton und dem früheren Damenchampion Alexa Bliss, war der Aufhänger für das Comeback des mit Bliss verbündeten Fiend - bei TLC im Dezember von Orton vermeintlich in den Feuertod geschickt.

The Fiend sucht Randy Orton heim

Wie schon in den vergangenen Wochen bekam Orton Bliss in dem Match nicht zu fassen, weil ihn immer wieder unerklärliche Ereignisse aus dem Konzept brachten - vom schon bei der TV-Show RAW gesehenen Hervorwürgen schwarzer Flüssigkeit wurde der "Legend Killer" ebenso erneut heimgesucht wie von plötzlichen Feuer-Effekten.

Letztlich wurde Orton von einer aus dem Ringboden hervorkommenden Hand am Bein gepackt - und es erschien der Fiend, der nun mit neuem Outfit und umgemodelter Maske mit Brandwunden-Motiv noch mehr wie ein Höllendämon wirkt. Bliss schubste den geschockten Orton in den Fiend, der seinem Rivalen seinen Finisher Sister Abigail verpasste und damit für Bliss' Sieg sorgte.

Zum Abschluss posierten Bliss und Bray Wyatts Alter Ego über dem ausgeknockten Orton und feierten zur verzerrten Musik ihres "Firefly Fun House" (Bei WWE und privat: Alexa Bliss' kurioser Kosmos).

Daniel Bryan um klaren Sieg über Roman Reigns betrogen

Ein sehenswerter und dramatischer Hauptkampf zwischen Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Daniel Bryan endete derweil mit einer Kontroverse: Der eigentlich als "Special Enforcer" agierende Royal-Rumble-Sieger Edge - WrestleMania-Gegner des dann amtierenden Champions - geriet zwischen die Fronten, als Bryan bei der Abwehr eines unfairen Eingriffs von Reigns-Neffe Jey Uso Edge versehentlich mit einem Stuhl traf.

Edge rächte sich, indem er einige Zeit später sowohl Reigns als auch Bryan mit einem Stuhl attackierte - als Bryan Reigns gerade in seinem Aufgabegriff, dem Yes Lock hatte. Was das Szenario besonders bemerkenswert machte: Reigns signalisierte schon mit einem Abklopfen, dass er aufgab, es war zu diesem Zeitpunkt allerdings kein Ringrichter da, der es registrierte.

Stattdessen gab Edges Attacke letztlich Reigns die Gelegenheit, sich auf Bryan zu legen und ihn zu besiegen. So wie das Matchende inszeniert wurde, darf jedoch als sicher gelten, dass der betrogene Bryan im Titelrennen bleibt. Der gewöhnlich gut informierte Wrestling Observer berichtet auch schon, dass das Universal Title Match bei WrestleMania nun zum Dreikampf zwischen Reigns, Edge und Bryan wird - eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Die weiteren Highlights:

- SmackDown-Damenchampion Sasha Banks und Royal-Rumble-Siegerin Bianca Belair - ihre Gegnerin bei WrestleMania - scheiterten am Versuch, vorher Nia Jax und Shayna Baszler die Tag-Team-Titel abzunehmen. Jax-Gespiele Reginald mischte sich mal wieder ein, letztlich verkrachten sich Belair und Banks, weil Jax Belair in Banks schubste, als die Baszler gerade im Aufgabegriff Banks Statement hatte. Banks wurde dann von Baszler zum Sieg eingerollt, gab Belair die Schuld an der Niederlage und ohrfeigte sie.

- Big E verteidigte seinen Intercontinental-Titel mit einer Konteraktion gegen den zum Schurken gewandelten Apollo Crews, der danach erneut den schlechten Verlierer gab und auf Big E einprügelte.

- Das eigentlich angekündigte Match zwischen Braun Strowman und Shane McMahon fiel aus, weil McMahon nach eigener Darstellung eine Knieverletzung beim Training erlitt. Auf Krücken schickte er stattdessen Elias gegen das "Monster Among Men" in den Ring, der sich eine klare Niederlage einhandelte.

- Seth Rollins gewann sein kurzfristig angesetztes Match gegen Shinsuke Nakamura mit dem Curb Stomp, Rollins' eigentlicher Rivale Cesaro war wie schon bei SmackDown nicht zu sehen.

- Ein weiteres wrestlerisch starkes Duell gab es zwischen den langjährigen Weggefährten Sheamus und Drew McIntyre, der mit Kriegsbemalung a la "Braveheart" in die erneut mit viel körperlicher Härte geführte Schlacht zog, das als "No DQ Match" ohne Regeln angesetzt war. McIntyre überstand einen spektakulären White Noise durch den Kommentatorentisch und konterte Sheamus aus, als der im Ring nachlegen wollte. Mit dem Claymore Kick strich der Schotte den Sieg ein und holte sich Rückenwind für sein WrestleMania-Titelmatch gegen Champion Bobby Lashley.

