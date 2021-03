BVB: Raphael Guerreiro muss nach Portugal - Dortmund sauer über Abstellung

Und das, obwohl der Linksverteidiger dem BVB seit dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal Anfang März wegen einer Muskelverletzung an der Wade fehlte und auch nicht am Training teilnehmen konnte.

Trotzdem muss der 27-Jährige bereits am Montag zur portugiesischen Nationalmannschaft reisen, was BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Kicker als "sinnbefreit" bezeichnete.

BVB sind die Hände gebunden

Bei den bevorstehenden Länderspielen Portugals gegen Aserbaidschan (24. März in Turin/Italien), in Serbien (27. März) und in Luxemburg (30. März) trifft dies aber nicht zu, weshalb der Bundesliga-Fünfte in den sauren Apfel beißen muss.