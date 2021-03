Volleyball, Frauen-Bundesliga: Schwerin folgt Stuttgart ins Halbfinale

Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart, Hauptrundensieger Dresdner SC und der SC Potsdam waren bereits am Samstag nach zwei Siegen in die nächste Runde eingezogen, lediglich der von Bundestrainer Felix Koslowski betreute Pokalsieger musste nachsitzen.

Schwerin trifft auf Stuttgart

In der Runde der besten Vier, die ebenfalls im Modus "best of three" ausgetragen wird, bekommt es Schwerin in einer Neuauflage des Finales der Saison 2018/19 mit Stuttgart zu tun, Dresden spielt gegen Potsdam. (Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen)