Anzeige

NHL: Leon Draisaitl und Connor McDavid scoren für Oilers am Fließband Das beste Scorer-Duo der NHL

Draisaitl schweißt ihn rein! Deutscher Superstar mit Knaller-Tor

S. Junold

Leon Draisaitl und Connor McDavid scoren in der NHL beinahe nach Belieben. Doch den bedeutendsten Titel jagte das Duo der Edmonton Oilers bislang vergeblich.

"Unsere Zeit ist jetzt – die nächsten Jahre sind zum Titel gewinnen da", machte Leon Draisaitl jüngst im SPORT1-Interview deutlich.

Mit uns meint der deutsche Superstar sein Team der Edmonton Oilers, mit denen er den Stanley Cup in der NHL holen möchte. (Ausgewählte Spiele der NHL LIVE im Free-TV auf SPORT1)

Anzeige

An diesem Titel kommt kein Eishockey-Spieler vorbei, will man zu den Größten seines Sports gehören. Zweifellos hat der Kölner mit seiner MVP-Auszeichnung und der des besten Scorers in der vergangenen Saison bereits bewiesen, was für ein Ausnahmekönner er ist. Doch zur Krönung fehlt der Meistertitel.

Peter Draisaitl unterstreicht Bedeutung des Stanley Cup

"Wenn sie in dieser Ära etwas schaffen wollen, müssen sie langsam das Puzzle zusammenbekommen. Danach wird irgendwann deine gesamte Karriere beurteilt", betont Peter Draisaitl, Eishockey-Coach und Leon Draisaitls Vater, die Bedeutung des Stanley Cup bei SPORT1.

Draisaitl Senior spricht damit neben seinem Sohn vor allem Connor McDavid an. Der Kanadier gehört seit Jahren zu den besten Spielern der Liga, Mitte Februar knackte der 24-Jährige die 500-Tore-Marke.

Gemeinsam mit Draisaitl dominierte er die Scorer-Statistiken der NHL in den vergangenen Spielzeiten. Drei der letzten vier Art Ross Trophys teilte das Oilers-Duo unter sich auf.

McDavid und Draisaitl beste Scorer der NHL

Auch diese Saison rangiert McDavid in der Liste der besten Punktesammler mit 60 (21 Tore, 39 Assists) an der Spitze vor seinem deutschen Teamkollegen, der bislang auf 50 Scorerpunkte (18/32) kommt. (Spielplan und Ergebnisse der NHL)

"Er gibt mir schöne Pässe, wie es sonst keiner tut", schwärmt McDavid von seinem kongenialen Partner: "Leons Anteil an diesem Team ist grundsätzlich herausragend und ich persönlich profitiere sehr viel von ihm."

Connor McDavid (vorne) und Leon Draisaitl spielen seit 2015 für die Edmonton Oilers

Anzeige

Peter Draisaitl gibt zu bedenken: "Leon hat dort einige Jahre verbracht mit Connor McDavid, und jetzt wird es langsam Zeit, dass sie mit dem Team auch Erfolge haben. Das heiß: In die Playoffs kommen und dort mal was reißen, damit man mit seiner eigenen Karriere am Ende zufrieden sein kann."

Oilers bereits fünf Mal NHL-Sieger

Seit 2015 wirbeln die beiden Stürmer auf dem Eis für das kanadische Team, das in seiner Geschichte bereits fünf Mal den Stanley Cup gewonnen hat. 1990 das letzte Mal, zuvor in der 1980ern vier Mal mit einem gewissen Wayne Gretzky in der Mannschaft.

Das aktuelle Team um Draisaitl, McDavid und Dominik Kahun, der sich in dieser Saison ebenfalls immer besser zurechtfindet und bislang schon neun Scorerpunkte in 28 Spielen gesammelt hat, hat auf jeden Fall das Potenzial dazu.

"Ich glaube, unsere Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Wir haben eine gute Chemie und verstehen uns gut. Wir spielen gerne miteinander und füreinander. Das ist sehr wichtig. Es ist immer schwierig, mitten in einer Saison zu sagen, dass man den Stanley Cup gewinnt. Aber wir sind eine der Mannschaften, die sehr gute Chancen haben. Die Entwicklung geht auf jeden Fall in die richtige Richtung", erklärt Leon Draisaitl.

Playoff-Teilnahme für Edmonton um Draisaitl in Reichweite

Edmonton befindet sich als Zweiter der North Division momentan auf Playoff-Kurs. In 34 Spielen haben die Oilers 42 Punkte geholt, zuletzt feierten sie zwei wichtige Siege gegen den direkten Konkurrenten Winnipeg Jets. (Tabellen der NHL)

Am Montag geht es gegen die Montreal Canadiens (NHL: Montreal Canadiens – Edmonton Oilers in der Nacht auf Dienstag ab 0.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), einen weiteren Verfolger. Die ersten beiden Duelle in der laufenden Saison gingen klar an die Canadiens, das letzte Aufeinandertreffen entschieden allerdings die Oilers auswärts klar mit 3:0 für sich.

Leon Draisaitl gehört als MVP der vergangenen Saison zu den Topstars, Tim Stützle macht als nächstes deutsches Ausnahmetalent auf sich aufmerksam - und sie sind nicht die einzigen Exportschlager in der National Hocke League. SPORT1 stellt die deutschen NHL-Spieler der Saison 2020/21 vor © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago LEON DRAISAITL (25 Jahre/Edmonton Oilers): Der gebürtige Kölner gehört zu den absoluten NHL-Superstars - und das nicht nur aus deutscher Sicht. Draisaitl avancierte in der vergangene Saison zum Scorerkönig © Imago Als erster Deutscher ist Draisaitl dafür zum wertvollsten Spieler der NHL-Hauptrunde (MVP) erklärt worden und hat damit Geschichte geschrieben. An der Seite von Teamkollege Connor McDavid ist er kaum zu stoppen © Imago TIM STÜTZLE (19/Ottawa Senators): Der Shootingstar der vergangenen U20-Weltmeisterschaft ist gerade einmal 19 Jahre alt und schon vielgelobter Stammspieler bei seinen Senators - womit er sich schneller etabliert hat als Draisaitl in seiner Premierensaison © Imago Anzeige Stützle wurde 2020 an dritter Stelle im NHL-Draft ausgewählt, genauso früh wie Draisaitl sechs Jahre zuvor. Gemeinsam halten sie den deutschen Rekord für die früheste Auswahl eines deutschen Sportlers in einer der nordamerikanischen Profiligen © Imago THOMAS GREISS (35/Detroit Red Wings): San Jose Sharks, Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins, New York Islanders und nun Detroit Red Wings - die NHL-Laufbahn von Thomas Greiss hat den Goalie schon an viele verschiedene Orte geschickt © Imago Bei den Red Wings ist der Platz zwischen den Pfosten für Greiss mit einem großen Kampf verbunden. Sein Konkurrent ist Jonathan Bernier, der es dem Deutschen nicht leicht macht, sich als Nummer eins zu etablieren © Imago PHILIPP GRUBAUER (29/Colorado Avalanche): Der Stanley-Cup-Gewinner von 2018 hat sich in Colorado den Status als Nummer eins gesichert. Der Rosenheimer ist in Denver unumstritten © Imago Anzeige Bei der Avalanche wurde Grubauer sogar bereits mit der Legende Patrick Roy verglichen und ist auf dem besten Weg, zum Topstar zu reifen © Imago DOMINIK KAHUN (25/Edmonton Oilers): Kahun hat zwei lehrreiche Jahre in der NHL hinter sich und erfuhr mit vier Wechseln am eigenen Leib, wie schnelllebig das Geschäft in der besten Eishockey-Liga der Welt ist © Imago In Edmonton ist der 25-Jährige, der seinen größten Erfolg mit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang feierte, nun wieder mit Draisaitl vereint. Das Duo wirbelte bereits in Mannheim gemeinsam über das Eis © Imago TOBIAS RIEDER (28/Buffalo Sabres): Seit fast sieben Jahren ist Rieder in der NHL unterwegs. Vier Jahre ging er für die Arizona Coyotes auf Torejagd, anschließend wurde seine Karriere zu einem Wechsel-Wirrwarr. Seit 2018 lief er für Los Angeles, Edmonton und die Calgary Flames auf © Imago Anzeige Jetzt ist der gebürtige Landshuter in Buffalo angekommen und will mit seinen Stärken - Tempo und Unterzahlspiel - zu einer festen Größe werden © Imago NICO STURM (25/Minnesota Wild): Über die AHL in die NHL: Der 25-Jährige ist endgültig in der besten Eishockey-Liga der Welt angekommen - und wie. Im Februar gelang Sturm ausgerechnet gegen Landsmann Grubauer sein erster Doppelpack in der NHL © Imago Es folgen hoffentlich noch einige weitere Treffer von Sturm, der im Übrigen nicht mit Legende und Ex-Bundestrainer Marco Sturm verwandt ist. Sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der Saison 2021/22 und bringt ihm insgesamt 1,45 Millionen Dollar ein © Imago MARC MICHAELIS (25/Vancouver Canucks): Der gebürtige Mannheimer feierte Anfang März sein Debüt in der NHL für die Vancouver Canucks © Imago Anzeige Vancouver verpflichtete Michaelis ungedraftet im März des vergangenen Jahres. Einen festen Platz im Kader hat der 25-Jährige noch nicht. Michaelis sieht bei den Canucks dennoch die besten Möglichkeiten, sich in der NHL zu etablieren © Imago

"Wir hatten keinen so guten Start und haben nicht das gespielt, was wir uns vorgestellt hatten. Dann haben wir uns aber gefangen und unser Spiel zuletzt gefunden. Man kann sagen, dass es bis jetzt eine relativ erfolgreiche Saison ist", resümiert Leon Draisaitl.

Anzeige