Freiburg siegt und mischt Rennen um den Europapokal auf

Vor der Partie war es bei der Trikotwahl zu einem Kuriosum gekommen. Während Augsburg in Grün spielte, lief das Heimteam wegen der Rot-Grün-Sehschwäche eines Freiburger Spielers ausnahmsweise statt in seinen roten in den gelben Trikots auf. "Nicht, dass er einen Pass dem Gegner in die Füße spielt", sagte Streich bei Sky.