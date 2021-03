WM-Quali: Eric Maxim Choupo-Moting fehlt Kamerun aus kuriosem Grund

Choupo-Moting fehlt Kamerun

Der Grund dafür ist kurios: Als der kamerunische Verband die Liste mit Spielern veröffentlichte, die eingeladen wurden, fehlte Choupo-Motings Name. Kameruns portugiesischer Trainer Antonio Conceiçao erklärte später auf einer Pressekonferenz, dass der Bayern-Star auf die Anfragen des Verbands nicht reagiert habe.

Choupo-Motings Vater und Manager Camille Just Choupo-Moting dementierte das. "Ich wurde vom Verband kontaktiert, um herauszufinden, was los war. Ich habe den FC Bayern kontaktiert und sie haben mir bestätigt, dass sie die Einladung nicht erhalten haben", erklärte er gegenüber der afrikanischen Plattform Naja TV.

Dass sein Sohn auf die Anfrage Kameruns nicht reagiert habe, entspreche nicht der Wahrheit, so Choupo-Moting. "Er hat es letzten Sonntag vor 18 Uhr getan. Vor 18 Uhr habe ich selbst versucht, den Teammanager, Herrn Olembe, anzurufen, und ich habe auch mit Bill Tchato gesprochen, um zu bestätigen, dass Maximes Antwort da ist."

Einladung an falsche E-Mail-Adresse

Das Problem sei aber ein anderes gewesen: "Ich habe später erfahren, dass Fecafoot sich bei den Bayern entschuldigt hat, weil sie die Einladung des Spielers nicht verschickt haben. Anscheinend haben sie die Einladung an eine falsche E-Mail-Adresse geschickt und es erst am Montag bemerkt. Das ist ein Mangel an Professionalität", erklärte Choupo-Moting senior.